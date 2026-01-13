Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:09, 13 января 2026Из жизни

Небо окрасилось в ярко-розовый цвет во время снежной бури

Небо над британским Бирмингемом стало ярко-розовым
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В британском городе Бирмингем небо окрасилось в яркий неоново-розовый цвет. Об этом сообщает ITV.

Причиной необычного явления стали снежная буря и мощные LED-лампы, установленные на местном футбольном стадионе. Они помогают восстанавливать газон между матчами. Свет от этих ламп рассеялся сквозь низкие и плотные облака и изменил цвет неба.

Материалы по теме:
Загадочный объект, вторгшийся в Солнечную систему, пролетел максимально близко к Земле. Почему его считают инопланетным кораблем?
Загадочный объект, вторгшийся в Солнечную систему, пролетел максимально близко к Земле.Почему его считают инопланетным кораблем?
20 декабря 2025
Загадочная русская дыра, монстр из джунглей и шифр ЦРУ. Эти тайны будоражили мир десятилетиями. Их смогли разгадать в 2025 году
Загадочная русская дыра, монстр из джунглей и шифр ЦРУ.Эти тайны будоражили мир десятилетиями. Их смогли разгадать в 2025 году
30 декабря 2025

В обычные дни розовый оттенок неба чаще всего появляется во время восхода или заката. Когда солнце находится низко над горизонтом, его свет проходит через более толстый слой атмосферы. Короткие синие волны света рассеиваются в стороны, а до глаз людей в основном доходят длинные волны — красные и оранжевые.

Если в воздухе есть мелкие частицы, например, пыль или влага, они могут дополнительно отражать и смешивать цвета, добавляя к красноте рассеянный голубой свет из верхних слоев атмосферы. В результате получаются нежные розовые и персиковые тона. Облака могут усилить этот эффект.

Ранее сообщалось, что на Тайване удалось снять зеленый огненный шар, который взорвался над центральным горным хребтом острова. На видео попал болид — так называют метеоры, яркость которых превышает яркость Венеры на ночном небе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Раскрыты характеристики китайской «Арматы»

    Крым попал под массированный налет украинских беспилотников

    Россия стала главным поставщиком зерна в страну НАТО

    Главаря одной из самых жестоких банд Москвы связали с расправой в кафе «Райский уголок»

    Жители российского города остались без воды и тепла в мороз

    В Госдуме назвали смерть детей в Новокузнецке преступлением против страны

    В России прекратили продажи самого доступного электрокара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok