Небо окрасилось в ярко-розовый цвет во время снежной бури

Небо над британским Бирмингемом стало ярко-розовым

В британском городе Бирмингем небо окрасилось в яркий неоново-розовый цвет. Об этом сообщает ITV.

Причиной необычного явления стали снежная буря и мощные LED-лампы, установленные на местном футбольном стадионе. Они помогают восстанавливать газон между матчами. Свет от этих ламп рассеялся сквозь низкие и плотные облака и изменил цвет неба.

В обычные дни розовый оттенок неба чаще всего появляется во время восхода или заката. Когда солнце находится низко над горизонтом, его свет проходит через более толстый слой атмосферы. Короткие синие волны света рассеиваются в стороны, а до глаз людей в основном доходят длинные волны — красные и оранжевые.

Если в воздухе есть мелкие частицы, например, пыль или влага, они могут дополнительно отражать и смешивать цвета, добавляя к красноте рассеянный голубой свет из верхних слоев атмосферы. В результате получаются нежные розовые и персиковые тона. Облака могут усилить этот эффект.

