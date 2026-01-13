Дробницкий: Главы нефтяных компаний США видят нестабильность в Венесуэле

Крупнейшие американские нефтяные компании не торопятся начинать работу в Венесуэле по ряду причин. Их объяснил газете «Взгляд» американист Дмитрий Дробницкий.

Во-первых, главы компаний видят общую нестабильность ситуации в Венесуэле — наведение порядка в стране может затянуться, а ранее работа нефтегазового сектора обеспечивалась за счет тонкого внутриполитического баланса, который сейчас нарушен, указал аналитик.

По его мнению, и сам президент США Дональд Трамп не в полной мере понимал, как будет действовать на территории страны в случае успеха операции. «После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальность, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», — пояснил Дробницкий.

Во-вторых, он указал на разногласия внутри новых властей Венесуэлы, действующих в стране агентов и неформальных организаций Демократической партии США, которые намерены мешать нефтяным проектам Трампа, и саботирование их так называемым глубинным государством внутри самих Штатов.

«Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что все держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно», — заключил Дробницкий.

Ранее гендиректор американской нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудс отметил, что Венесуэла останется «непривлекательной для инвестиций», пока в стране не произойдут существенные перемены, о чем он заявил на встрече с Трампом. «Наши активы там уже дважды конфисковывались, поэтому, как вы понимаете, для третьего выхода на рынок потребуются довольно серьезные перемены», — сказал он.

В ответ Трамп заявил, что может заблокировать бурение ExxonMobil в Венесуэле. «Мне не понравился их ответ. Они слишком уж хитрят», — сказал Трамп, комментируя высказывания Вудса, и добавил, что другие компании хотят инвестировать в Венесуэлу.