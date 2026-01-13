Онищенко высказался о причинах массовой смерти младенцев в российском роддоме

Онищенко: Грипп не мог стать причиной смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Грипп не мог стать причиной массовой смерти младенцев в роддоме в Новокузнецке. Позицию о причинах произошедшего высказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«То как сгорают они буквально на глазах — это бактериальная природа. Хотя сейчас будут искать их в том числе грипп, вот грипп помешал, но грипп — там совсем другая картина. Но, как говорится, и тот и другой случай он не должен был быть», — обозначил Онищенко.

По словам бывшего санитарного врача России, вскрытие и выявление причин смерти новорожденных еще предстоит провести специалистам.

О трагедии в российском роддоме стало известно 13 января — не выжили девять новорожденных. Ранее причиной произошедшего назвали острую респираторную инфекцию.