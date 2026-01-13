Освобожденный из тюрьмы во Франции Касаткин нашел новый клуб

Освобожденный из тюрьмы во Франции Касаткин перешел в «Енисей»

Российский баскетболист Даниил Касаткин, освобожденный из тюрьмы во Франции, нашел новый клуб. Об этом сообщается на сайте красноярского «Енисея», с которым подписал контракт игрок.

Соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. «Я рад, что мы будем сотрудничать. Я считаю, что он находится в лучшие годы своей карьеры и может очень помочь команде», — заявил главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

8 января Касаткина освободили из тюрьмы во Франции. Премьер страны Себастьен Лекорню не подписал распоряжение об экстрадиции спортсмена в США, несмотря на решение суда.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняли в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.