12:46, 13 января 2026Спорт

Оценены шансы «Реала» взять титул в 2026 году после смены тренера

Букмекеры: «Реал» останется без титулов в 2026 году после смены тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stringer / Reuters

Букмекеры оценили шансы мадридского «Реала» взять титул в 2026 году после смены главного тренера. Об этом сообщает Betonmobile.

Специалисты невысоко оценивают перспективы сливочных во всех турнирах, где они участвуют. Наиболее вероятной букмекеры считают победу в чемпионате Испании, на которую можно поставить с коэффициентом 2,60.

На успех «Реала» в Кубке Испании можно поставить с коэффициентом 2,65. Коэффициент на то, что мадридцы выиграют Лигу чемпионов, составляет 12,00.

12 января мадридский «Реал» объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности наставника команды назначен Альваро Арбелоа.

