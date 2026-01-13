Реклама

09:10, 13 января 2026

Панарин установил рекорд «Рейнджерс»

Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по скорости достижения рубежа в 600 очков
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters

Российский форвард Артемий Панарин установил клубный рекорд команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен» (2:4) и довел количество набранных очков в составе команды до 600. На это ему потребовалось 476 матчей.

Ранее никому из игроков «Рейнджерс» не удавалось достичь отметки в 600 набранных очков столь быстро. Предыдущий рекорд принадлежал Марку Мессье, который набрал 600 очков за 531 матч.

В нынешнем сезоне Панарин провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин забросил 16 шайб и сделал 34 результативные передачи.

