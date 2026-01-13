Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:00, 13 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Подготовку Украины к выборам описали одной фразой

Политолог Журавлев назвал зависшей тему выборов на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Тема подготовки к проведению президентских выборов на Украине зависла, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он предположил, что руководство страны не успевает подготовиться к важному процессу.

«Тема зависла. Проведение выборов начинается с регистрации кандидатов, а пока не слышно, чтобы кто-то куда-то регистрировался. Сначала регистрация, потом кандидаты получают возможность выступать с заявлениями, участвовать в дебатах и так далее. При этом выдвижение — это публичный процесс, не может быть такого, что он уже начался, но никто об этом не знает», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что проведение президентских выборов на Украине было одним из требований США. Журавлев предположил, что Киев мог воспользоваться тем, что Вашингтон сейчас больше занят Венесуэлой и Гренландией.

«Возможно, процесс просто затих, потому что Украина не хочет проводить выборы и воспользовалась отвлечением внимания США. А, может, все объясняется проще — страна просто реально не успевает подготовиться. Выборы ведь анонсировали чуть не в течение трех месяцев, а это физически невозможно. Может, украинскому руководству удалось донести это до американских коллег», — предположил Журавлев.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения послевоенных выборов президента. Новые предложения могут быть рассмотрены при разработке законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов президента Украины и народных депутатов, которые не проводились в связи с введением военного положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Тигр растерзал школьницу

    Отпуск на семейном курорте был испорчен неожиданным свойством желейных конфет

    Подготовку Украины к выборам описали одной фразой

    В итальянской провинции по неизвестной причине резко подскочила смертность

    Европа предупредила о катастрофе из-за новых планов Трампа

    В США мужчину обвинили в похищении около 100 тел умерших

    В России пришли к неожиданному выводу о США из-за Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok