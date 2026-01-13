Подготовку Украины к выборам описали одной фразой

Политолог Журавлев назвал зависшей тему выборов на Украине

Тема подготовки к проведению президентских выборов на Украине зависла, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он предположил, что руководство страны не успевает подготовиться к важному процессу.

«Тема зависла. Проведение выборов начинается с регистрации кандидатов, а пока не слышно, чтобы кто-то куда-то регистрировался. Сначала регистрация, потом кандидаты получают возможность выступать с заявлениями, участвовать в дебатах и так далее. При этом выдвижение — это публичный процесс, не может быть такого, что он уже начался, но никто об этом не знает», — подчеркнул политолог.

Он напомнил, что проведение президентских выборов на Украине было одним из требований США. Журавлев предположил, что Киев мог воспользоваться тем, что Вашингтон сейчас больше занят Венесуэлой и Гренландией.

«Возможно, процесс просто затих, потому что Украина не хочет проводить выборы и воспользовалась отвлечением внимания США. А, может, все объясняется проще — страна просто реально не успевает подготовиться. Выборы ведь анонсировали чуть не в течение трех месяцев, а это физически невозможно. Может, украинскому руководству удалось донести это до американских коллег», — предположил Журавлев.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины одобрила предложения по законодательному урегулированию особенностей организации и проведения послевоенных выборов президента. Новые предложения могут быть рассмотрены при разработке законопроекта о надлежащей организации и проведении выборов президента Украины и народных депутатов, которые не проводились в связи с введением военного положения.