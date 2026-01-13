Попытка позаигрывать с женой в супермаркете обернулась для мужчины катастрофой

Пользователь Reddit с ником FrogStinky рассказал о том, как оконфузился в супермаркете, когда вместе с супругой отправился за покупками. По его словам, причиной ошибки стала ярко-оранжевая пуховая куртка женщины.

«Она пошла в отдел свечей, а я направился в отдел электроники. Закончив свои дела, я начал искать ее глазами и вскоре заметил ее, стоящую спиной ко мне и склонившуюся над нижней полкой. Будучи игривым мужем, я подкрался и от всей души шлепнул ее по ягодицам, прошептав в шутку: "Нашел тебя, зануда". Человек встал. Это была не моя жена. Это был мускулистый мужчина с густой бородой, одетый в точно такую ​​же неоновую куртку», — написал FrogStinky.

Автор замер, а рука его буквально зависла в воздухе. Мужчина посмотрел на него с бесстрастным выражением лица, затем показал пальцем сначала на свою куртку, а после — на жену рассказчика, стоявшую у того за спиной, и произнес: «Да, эта куртка хороша, но, быть может, в следующий раз тебе стоит проверить, нет ли у человека бороды?»

«Я даже не извинился, у меня просто отключился мозг. Я развернулся на 180 градусов и вышел из магазина. Через несколько минут мне пришло сообщение от жены: "Я все видела из соседнего ряда и я не выйду, пока не перестану смеяться до слез. Веселись со своим новым парнем"», — заключил автор.

