Пошлины США ударят по трем странам-партнерам Ирана

Аналитик Леер: Пошлины США против партнеров Ирана отразятся на Китае и Индии

Пошлины в 25 процентов, которые ввел президент США Дональд Трамп для стран, сотрудничающих с Ираном, не окажут мгновенного эффекта на мировую экономику. Об этом заявил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Его процитировали «Известия».

Он обратил внимание, что Иран давно встроился в международную торговлю и сотрудничает с крупными экономиками, которые взаимодействуют и с рынком США. Речь идет о таких секторах, как энергетика, нефтехимия, металлы, промышленная продукция и оборудование. Это означает, что из-за новых тарифов Белого дома под удар попадают не конкретный товар или государство, а сама предсказуемость для бизнеса.

Леер полагает, что чувствительнее всего к пошлинам Трампа рискуют оказаться Китай, Индия и Турция. Впрочем, та же КНР, как правило, не реагирует на давление через пошлины изменением позиции. Вместо этого Пекин прибегает к обходным маршрутам, новым расчетным механизмам и логистическим решениям. Это означает, что Китай ответит на демарши Вашингтона сдержанно, практично и системно.

Что касается России, то Леер напомнил, что объемы ее торговли с Ираном остаются ограниченными и ждать, что в ближайшее время они резко вырастут или спадут, не приходится. Российско-американская торговля также удерживается на минимальных уровнях, и новые тарифы не приведут к ее дополнительному заметному снижению.

Впрочем, как уточнил эксперт, действия США усиливают общее ощущение нестабильности и побуждают страны и предпринимателей к переосмыслению того, как должна быть устроена мировая экономика.

По словам Трампа, «любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25 процентов на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США». В Белом доме подчеркнули, что это решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.