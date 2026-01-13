Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 13 января 2026Экономика

Пошлины США ударят по трем странам-партнерам Ирана

Аналитик Леер: Пошлины США против партнеров Ирана отразятся на Китае и Индии
Кирилл Луцюк

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Пошлины в 25 процентов, которые ввел президент США Дональд Трамп для стран, сотрудничающих с Ираном, не окажут мгновенного эффекта на мировую экономику. Об этом заявил вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер. Его процитировали «Известия».

Он обратил внимание, что Иран давно встроился в международную торговлю и сотрудничает с крупными экономиками, которые взаимодействуют и с рынком США. Речь идет о таких секторах, как энергетика, нефтехимия, металлы, промышленная продукция и оборудование. Это означает, что из-за новых тарифов Белого дома под удар попадают не конкретный товар или государство, а сама предсказуемость для бизнеса.

Леер полагает, что чувствительнее всего к пошлинам Трампа рискуют оказаться Китай, Индия и Турция. Впрочем, та же КНР, как правило, не реагирует на давление через пошлины изменением позиции. Вместо этого Пекин прибегает к обходным маршрутам, новым расчетным механизмам и логистическим решениям. Это означает, что Китай ответит на демарши Вашингтона сдержанно, практично и системно.

Материалы по теме:
Биография Дональда Трампа. Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
Биография Дональда Трампа.Как строительный магнат дважды стал президентом США вопреки скандалам и плохой репутации?
21 января 2025
«Президент серьезен на все сто» Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
«Президент серьезен на все сто»Зачем Дональд Трамп решил присоединить к США Гренландию и Канаду и чем это может закончиться?
10 января 2025

Что касается России, то Леер напомнил, что объемы ее торговли с Ираном остаются ограниченными и ждать, что в ближайшее время они резко вырастут или спадут, не приходится. Российско-американская торговля также удерживается на минимальных уровнях, и новые тарифы не приведут к ее дополнительному заметному снижению.

Впрочем, как уточнил эксперт, действия США усиливают общее ощущение нестабильности и побуждают страны и предпринимателей к переосмыслению того, как должна быть устроена мировая экономика.

По словам Трампа, «любая страна, ведущая дела с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25 процентов на все, на любого рода сделки, осуществляемые с США». В Белом доме подчеркнули, что это решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Москвичей предупредили о резком повышении давления

    Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

    Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

    Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллиона рублей

    В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

    Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

    Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok