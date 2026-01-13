Потенциальный заработок героев популярных новогодних фильмов подсчитали

«Авито Работа»: Герой «Иронии судьбы» зарабатывал бы 100 тысяч

Ипполит Георгиевич из «Иронии судьбы» сегодня зарабатывал бы порядка 100 тысяч рублей, а деревенский кузнец Вакула из «Вечера на хуторе близ Диканьки (Рождественская ночь)» — от 144 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в «Авито Работе».

«По разным версиям Ипполит Георгиевич работает научным сотрудником или инженером. Инженеры сегодня входят в топ востребованных специалистов. В среднем по России зарплатные предложения для них составляют от 94 до 111 тысяч рублей. Наиболее высокую оплату предлагали инженерам ПТО (производственно-технического отдела в строительстве): зарплатная вилка в вакансиях варьируется в среднем от 107 до 142 тысяч в месяц», — выяснили аналитики.

По сюжету фильма «Чародеи» 1982 года, один из главных персонажей Иван Пухов работает настройщиком на фабрике музыкальных инструментов, он также играет на инструментах и поет. По словам исследователей, в вакансиях музыкантов средние предложения составили от 45 до 70 тысяч, для вокалистов — от 47 до 90 тысяч рублей.

«Организатору новогоднего вечера Леночке Крыловой из "Карнавальной ночи" активно помогает влюбленный в нее электрик дома культуры Гриша Кольцов. Электрики сейчас пользуются большим спросом: этим специалистам обещали от 69 до 80 тысяч в месяц. А их коллегам автоэлектрикам — в среднем 151 тысячу в месяц, — добавили аналитики. — В фильме-сказке "Ночь перед Рождеством" деревенский кузнец Вакула отправляется в Петербург верхом на черте. В 2025 году средние зарплатные предложения в вакансиях кузнецов составили от 144 до 155 тысяч рублей».

Ранее в Центробанке (ЦБ) заявили о завершении «зарплатной гонки». Ощутимое замедление реальных окладов в стране, по данным регулятора, стало отчетливо ощущаться еще в прошлом году. Этому поспособствовал в том числе увеличение издержек российских компаний. Нынешний год, считают в ЦБ, может закрепить тенденцию замедления роста зарплат.

