09:53, 13 января 2026Россия

Появились подробности о разрушениях после атаки ВСУ на крупный российский город

Камбулова: В результате атаки ВСУ на Таганрог повреждены два предприятия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог повреждены два промышленных предприятия. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram.

По данным чиновницы, в крупном российском городе также зафиксированы повреждения в пяти многоэтажных и трех частных домах. Кроме того, пострадали шесть автомобилей.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

«Рабочая группа начинает обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. Сейчас первоочередная задача — оперативно устранить последствия в жилых помещениях», — написала Камбулова.

Об атаке на Таганрог стало известно утром 13 января. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о повреждении газовых коммуникаций.

