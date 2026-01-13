Появились подробности о разрушениях после атаки ВСУ на крупный российский город

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог повреждены два промышленных предприятия. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram.
По данным чиновницы, в крупном российском городе также зафиксированы повреждения в пяти многоэтажных и трех частных домах. Кроме того, пострадали шесть автомобилей.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
«Рабочая группа начинает обход поврежденных домов для оценки масштаба ущерба. По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования. Сейчас первоочередная задача — оперативно устранить последствия в жилых помещениях», — написала Камбулова.
Об атаке на Таганрог стало известно утром 13 января. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о повреждении газовых коммуникаций.