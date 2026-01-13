Реклама

12:12, 13 января 2026Россия

Появились подробности службы племянника Солженицына на СВО

RT: Племянник Солженицына на СВО обслуживает радиоэлектронные системы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Двоюродный племянник писателя Александра Солженицына Сергей с позывным Самуэль находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и занимается обслуживанием, испытанием радиоэлектронных систем в добровольческом отряде «БАРС-37» группировки войск «Днепр». Подробности о его службе на фронте публикует RT.

По данным канала, Сергей Солженицын был участником парада на Красной площади и до СВО работал в «Ростехе». «Вплотную приблизился к оборонке, руководил полигоном, [где проводились] испытания колесной и гусеничной техники», — рассказал Самуэль в беседе с изданием.

По его словам, одной из задач, которая встала перед ним, когда он попал в добровольческий отряд на СВО, было начать производство небольших гусеничных танкеток на радиоуправлении для использования на фронте с различным назначением — например, установка на них пулеметов с автоматическим наведением или оборудования для расчистки подходов от мин. Также по просьбе военных ему удалось установить на беспилотную танкетку АГС-17 (автоматический станковый гранатомет — прим. Ленты.ру).

«Мне просто нравятся технически сложные вещи, и оружие точно относится к таковым. Это прямое отражение технического прогресса. Нынешняя война — это война беспилотных электронных систем», — заключил Сергей Солженицын.

Ранее сенатор Совфеда от Запорожской области, командир Центра специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин сообщил, что племянник лауреата Нобелевской премии, писателя Александра Солженицына Сергей попал на СВО.

