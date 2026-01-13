Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:03, 13 января 2026Из жизни

Пожилой серфер 30 часов выживал в открытом море

В Пуэрто-Рико пропавшего серфера нашли на рифе спустя 30 часов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dudarev Mikhail / Shutterstock / Fotodom

В Пуэрто-Рико спасли серфера, которому пришлось провести в отрытом море 30 часов. Об этом пишет Daily Mail.

68-летний мужчина пошел кататься на доске 8 января днем. К вечеру он должен был вернуться в арендованное жилье, однако арендодатель так его и не увидел. Испугавшись, он сообщил об исчезновении пожилого серфера полиции. Начались поиски.

Материалы по теме:
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией» Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
18 июля 2020
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Пропавшего мужчину нашел экипаж спасательного вертолета. Серфера стоял на рифе с доской в руках и пытался подать сигнал. Спасатели отметили, что, несмотря на тяжелую ночь, мужчина отделался только обезвоживанием.

Ранее сообщалось, что в США пропавшую во время пожара жительницу штата Индиана нашли живой в лесу через неделю. «Никто не знает, что произошло. Никто не знает, как она оказалась там. Никто вообще ничего не знает», — прокомментировали случившееся ее родные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Следком возбудил уголовное дело после нападения обезьяны на ребенка

    В Словакии оправдали одобрившего действия России на Украине экс-министра

    Трамп ответил на вопрос про Иран фразой «скоро все узнаете»

    В Госдуме объяснили разницу в подходе МОК к санкциям в отношении России и США

    Совбез Ирана назвал главных убийц иранского народа

    В России сообщили о нескольких ударах баллистических ракет по объектам на Украине

    Скандальный бизнесмен женился на уборщице и оставил ей 4,5 миллиарда рублей. Его сын уверен, что завещание — обман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok