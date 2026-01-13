Пожилой серфер 30 часов выживал в открытом море

В Пуэрто-Рико пропавшего серфера нашли на рифе спустя 30 часов

В Пуэрто-Рико спасли серфера, которому пришлось провести в отрытом море 30 часов. Об этом пишет Daily Mail.

68-летний мужчина пошел кататься на доске 8 января днем. К вечеру он должен был вернуться в арендованное жилье, однако арендодатель так его и не увидел. Испугавшись, он сообщил об исчезновении пожилого серфера полиции. Начались поиски.

Пропавшего мужчину нашел экипаж спасательного вертолета. Серфера стоял на рифе с доской в руках и пытался подать сигнал. Спасатели отметили, что, несмотря на тяжелую ночь, мужчина отделался только обезвоживанием.

