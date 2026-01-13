Реклама

00:20, 13 января 2026Спорт

Предсказан победитель медального зачета Олимпиады-2026

Букмекеры спрогнозировали победу Норвегии в медальном зачете Олимпиады-2026
Анастасия Борисова
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Букмекеры предсказали победителя медального зачета Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики назвали фаворитом Норвегию, посчитав, что страна будет доминировать в биатлоне и лыжах. Норвегия лидирует с коэффициентом 2,10 на победу в общем зачете, опережая Канаду (2,90) и Германию (3,80). Германия и Канада также могут ворваться в топ-3.

Букмекеры рекомендуют ставить на Норвегию в биатлоне и лыжных видах спорта, а на США — в сноуборде и хафпайпе.

На прошедших в 2022 году Играх в Пекине Норвегия стала победителем медального зачета. В активе команды было 16 золотых наград.

