Предсказан победитель медального зачета Олимпиады-2026

Букмекеры спрогнозировали победу Норвегии в медальном зачете Олимпиады-2026

Букмекеры предсказали победителя медального зачета Олимпийских игр 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Аналитики назвали фаворитом Норвегию, посчитав, что страна будет доминировать в биатлоне и лыжах. Норвегия лидирует с коэффициентом 2,10 на победу в общем зачете, опережая Канаду (2,90) и Германию (3,80). Германия и Канада также могут ворваться в топ-3.

Букмекеры рекомендуют ставить на Норвегию в биатлоне и лыжных видах спорта, а на США — в сноуборде и хафпайпе.

На прошедших в 2022 году Играх в Пекине Норвегия стала победителем медального зачета. В активе команды было 16 золотых наград.