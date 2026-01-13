Продажи ушедшего из России автобренда упали

Продажи машин Volkswagen в 2025 году упали на 1,4 процента

В 2025 году продажи автомобилей Volkswagen упали на 1,4 процента. О снижении продаж ушедшего из России автобренда сообщает «Интерфакс».

За год продажи машин сократились до 4,73 миллиона штук. При этом в Европе они выросли на 5,1 процента, в Южной Америке — на 18,5 процента. В то же время объемы реализации в Китае рухнули на 8,4, в Северной Америке — на 8,2 процента.

Продажи электромобилей немецкого бренда за год почти не изменились, они составили 382 тысячи штук. При этом в Европе продажи таких авто увеличились в полтора раза, а в общих мировых продажах доля электрических автомобилей составила 8,1 процента.

В конце 2025 года Volkswagen объявила, что впервые за 88 лет работы полностью остановит выпуск машин на одном из предприятий в Германии. Производственная линия завода в Дрездене прекратит работу уже 16 декабря. Мощности дрезденского завода, запущенного в 2002 году, не самые масштабные. За все время его работы там собрали менее 200 тысяч автомобилей, что меньше половины годового объема выпуска флагманского предприятия концерна в Вольфсбурге.