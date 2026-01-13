Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
13:15, 13 января 2026Авто

Продажи ушедшего из России автобренда упали

Продажи машин Volkswagen в 2025 году упали на 1,4 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В 2025 году продажи автомобилей Volkswagen упали на 1,4 процента. О снижении продаж ушедшего из России автобренда сообщает «Интерфакс».

За год продажи машин сократились до 4,73 миллиона штук. При этом в Европе они выросли на 5,1 процента, в Южной Америке — на 18,5 процента. В то же время объемы реализации в Китае рухнули на 8,4, в Северной Америке — на 8,2 процента.

Продажи электромобилей немецкого бренда за год почти не изменились, они составили 382 тысячи штук. При этом в Европе продажи таких авто увеличились в полтора раза, а в общих мировых продажах доля электрических автомобилей составила 8,1 процента.

В конце 2025 года Volkswagen объявила, что впервые за 88 лет работы полностью остановит выпуск машин на одном из предприятий в Германии. Производственная линия завода в Дрездене прекратит работу уже 16 декабря. Мощности дрезденского завода, запущенного в 2002 году, не самые масштабные. За все время его работы там собрали менее 200 тысяч автомобилей, что меньше половины годового объема выпуска флагманского предприятия концерна в Вольфсбурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok