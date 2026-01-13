Реклама

Раскрыта реакция Дании на позицию Европы по Гренландии

Euractiv: Дания хочет, чтобы Европа не усугубляла ситуацию с Гренландией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nigel Jarvis / Shutterstock / Fotodom  

Дания хочет, чтобы в Европе не усугубляли своими комментариями ситуацию с притязаниями США на Гренландию. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

«Хотя Euractiv понимает, что Дания предпочитает, чтобы ее европейские соседи не комментировали конфликт с США, чтобы не подливать масла в огонь, это не мешает союзникам искать другие способы помочь», — говорится в публикации.

Один из дипломатов НАТО заявил изданию, что на данный момент основным направлением работы альянса является укрепление безопасности в Арктике.

Ранее директор исследовательской группы по геополитической экономике университета Манитобы в Канаде, профессор Радика Десаи заявила, что европейские страны пытаются найти баланс в вопросе Гренландии, оправдывая действия США в регионе.

