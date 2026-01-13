Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:32, 13 января 2026Забота о себе

Раскрыта связь между способом называть женские гениталии и отношением к сексу

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Freepik

Психологи Ротем Кахалон и Таня Ошац, изучающие женскую сексуальность, уверены, что между тем, как женщина называет свои гениталии, и тем, как она ведет себя в постели, существует прямая связь. Об этом они рассказали HuffPost.

Кахалон рассказала, что стала размышлять на эту тему полтора года назад, а недавно с группой других экспертов провела исследование и подтвердила свои догадки. В частности, выяснилось, что женщины, которые называют свои гениталии по-детски, например, «пи-пи», чаще имеют негативный сексуальный опыт и не принимают собственную сексуальность.

При этом, по словам Ошац, расплывчатые выражения для обозначения гениталий, такие как «там внизу» или «интимная зона», используют женщины, которые не имеют негативного сексуального опыта. Кроме того, психологи обнаружили, что те, кто использует вульгарные и нецензурные слова для описания гениталий, чаще испытывают оргазм.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

Специалистки также подчеркнули, что около 80 процентов женщин чаще всего используют хотя бы один анатомический термин для названия гениталий. По словам Кахалон, чаще всего в речи употребляют слово «влагалище» и «вульва».

Ранее психолог-сексолог Алина Михайлова рассказала, почему мужчина внезапно отказывается заниматься сексом. По ее словам, такое может произойти после появления у пары ребенка из-за скрытого внутреннего конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия запустила рекордное за ночь количество «Искандеров» по Украине. Что стало целями удара?

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Стало известно об атаке на крупнейшие ГЭС Украины

    Китай опередил Европу в закупках у «Газпрома»

    У финалистки популярного телешоу случился выкидыш

    Панарин установил рекорд «Рейнджерс»

    Аномальные снегопады в Москве объяснили

    Бездыханного туриста нашли на яхте у популярного курорта Азии

    На Западе предупредили о приближении к ядерной войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok