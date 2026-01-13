Раскрыта связь между способом называть женские гениталии и отношением к сексу

Психологи Ротем Кахалон и Таня Ошац, изучающие женскую сексуальность, уверены, что между тем, как женщина называет свои гениталии, и тем, как она ведет себя в постели, существует прямая связь. Об этом они рассказали HuffPost.

Кахалон рассказала, что стала размышлять на эту тему полтора года назад, а недавно с группой других экспертов провела исследование и подтвердила свои догадки. В частности, выяснилось, что женщины, которые называют свои гениталии по-детски, например, «пи-пи», чаще имеют негативный сексуальный опыт и не принимают собственную сексуальность.

При этом, по словам Ошац, расплывчатые выражения для обозначения гениталий, такие как «там внизу» или «интимная зона», используют женщины, которые не имеют негативного сексуального опыта. Кроме того, психологи обнаружили, что те, кто использует вульгарные и нецензурные слова для описания гениталий, чаще испытывают оргазм.

Специалистки также подчеркнули, что около 80 процентов женщин чаще всего используют хотя бы один анатомический термин для названия гениталий. По словам Кахалон, чаще всего в речи употребляют слово «влагалище» и «вульва».

