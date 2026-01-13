Раскрыто влияние малых доз алкоголя на сердце

Профессор медицины Маркус: У умеренно пьющих лучше состояние сердца

Доктор, профессор медицины в Калифорнийском университете Грегори Маркус и врач Ахмед Тавакол раскрыли, как влияет на организм употребление даже малых доз алкоголя. Их мнение приводит Daily Mail.

Маркус заявил, что сразу несколько исследований подтвердили, что у умеренно пьющих людей состояние сердца было лучше, чем у тех, кто злоупотреблял спиртным или не пил вовсе. Врач объяснил, что согласно последним данным, наиболее вероятным объяснением этому является то, что небольшая порция спиртных напитков останавливает стресс и не дает ему стать хроническим.

Тавакол добавил, что хронический стресс является одним из мощнейших факторов, запускающих болезни сердца. «Он приводит к гипертонии, усилению воспаления и значительному риску ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил врач.

Однако он предупредил, что пить ради борьбы со стрессом не стоит, так как это ведет к зависимости и имеет прямое влияние на развитие рака. «Для людей с генетической предрасположенностью к раку даже один бокал может быть серьезным риском», — предупредил он.

Ранее кардиолог Николай Гуляев, сославшись на результаты независимых исследований, предупредил россиян о том, что безопасного количества алкоголя не существует. По его словам, любой объем спиртного увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень.