Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:32, 13 января 2026Забота о себе

Раскрыто влияние малых доз алкоголя на сердце

Профессор медицины Маркус: У умеренно пьющих лучше состояние сердца
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pressfoto / Freepik

Доктор, профессор медицины в Калифорнийском университете Грегори Маркус и врач Ахмед Тавакол раскрыли, как влияет на организм употребление даже малых доз алкоголя. Их мнение приводит Daily Mail.

Маркус заявил, что сразу несколько исследований подтвердили, что у умеренно пьющих людей состояние сердца было лучше, чем у тех, кто злоупотреблял спиртным или не пил вовсе. Врач объяснил, что согласно последним данным, наиболее вероятным объяснением этому является то, что небольшая порция спиртных напитков останавливает стресс и не дает ему стать хроническим.

Тавакол добавил, что хронический стресс является одним из мощнейших факторов, запускающих болезни сердца. «Он приводит к гипертонии, усилению воспаления и значительному риску ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил врач.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
Лечить, не калечить Настроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Лечить, не калечитьНастроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Реклама
12 февраля 2020

Однако он предупредил, что пить ради борьбы со стрессом не стоит, так как это ведет к зависимости и имеет прямое влияние на развитие рака. «Для людей с генетической предрасположенностью к раку даже один бокал может быть серьезным риском», — предупредил он.

Ранее кардиолог Николай Гуляев, сославшись на результаты независимых исследований, предупредил россиян о том, что безопасного количества алкоголя не существует. По его словам, любой объем спиртного увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Московский регион исключили из эксперимента по завозу мигрантов

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    В России рекордно выросло число аварийных вызовов через «ЭРА-ГЛОНАСС»

    Появились подробности о спрятавшем миллионы экс-сенаторе из колонии «Черный дельфин»

    Детский омбудсмен прокомментировала массовую смерть младенцев в новокузнецком роддоме

    Мерц допустил скорую смену власти в Иране

    Девушка погладила брюки и оконфузилась из-за них на работе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok