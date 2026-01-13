Раскрыты подробности о новом кроссовере Skoda

Skoda анонсировала новый флагманский кроссовер

Инженеры Skoda работают над новой моделью, которая станет флагманом линейки производителя. Подробностей о машине пока немного, а опубликованный производителем тизер указывает лишь на ее название — Peaq. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

По предварительным данным, новый флагманский кроссовер будет построен на базе представленного в 2022 году концепта Vision 7S, а в движение его станет приводить полностью электрическая силовая установка. Длина вседорожника составит более 5000 миллиметров.

Серьезный разрыв между премьерой прототипа и его серийным продолжением в компании объясняют переосмыслением модельного ряда, так что электромобиль также продемонстрирует дальнейшее направление развития чешского бренда.

Мировая премьера Skoda Peaq запланирована на лето 2026 года. Однако производитель не уточняет, идет речь о серийном автомобиле, либо его концептуальной версии.

Тем временем самыми востребованными автомобилями с пробегом в 2025 году оказались машины марки Lada, спрос также вырос на Skoda Kodiaq.