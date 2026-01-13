Реклама

Экономика
18:21, 13 января 2026Экономика

Россия стала главным поставщиком зерна в страну НАТО

РИА Новости: Россия оказалась главным экспортером зерна в Турцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ноябре 2025 года суммарные доходы российских аграриев от продажи пшеницы турецким покупателям достигли рекордной с лета 2023-го отметки в 189,4 миллиона долларов. О резком росте экспорта ключевой агрокультуры в этом направлении сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможни средиземноморской страны.

Прирост в месячном выражении составил 17 процентов. В сравнении с тем же периодом 2024-го показатель увеличился в 25 раз. За 12 месяцев доходы российских экспортеров от сбыта пшеницы в Турцию выросли на 181,8 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила России стать основным поставщиком зерна в страну НАТО. Отечественные экспортеры обеспечили 70 процентов импортных потребностей Турции. На пшеницу пришлась подавляющая часть (свыше 90 процентов) всех поставок российского зерна. Оставшуюся долю обеспечили ячмень, кукуруза и гречка.

По итогам июля-декабря 2025 года Турция вошла в список главных импортеров российской пшеницы. Поставки ключевой агрокультуры в этом направлении увеличились почти вдвое и достигли 4,234 миллиона тонн. По этому показателю Турцию опередил только Египет, закупивший 5,35 миллиона тонн российской пшеницы.

В целом же во второй половине прошлого года отечественные аграрии столкнулись с заметным снижением мирового спроса на свое зерно. Число стран-импортеров за это время сократилось с 69 до 49. В Российском зерновом союзе объяснили подобную динамику острой конкуренцией на глобальном агрорынке.

