Россиянам рассказали о спаде спроса на популярный алкогольный напиток

Винодел Стржалковский: Любовь россиян к игристому в 2025 году пошла на спад

Любовь россиян к игристому в 2025 году пошла на спад, сообщил винодел Евгений Стржалковский. Об изменениях спроса на рынке специалист рассказал в разговоре с «Лентой.ру». Так, cреди тенденций на 2026 год винодел выделил доминирование белого вина над красным.

Любимое многими игристое в прошлом году после почти восьми лет роста показало отрицательную динамику. Если сравнивать показатели 2025 и 2024 годов, то продажи сократились почти на четыре процента Евгений Стржалковский винодел

«Мировой тренд сокращения потребления не обошел стороной и эту категорию (игристые вина — прим. «Ленты.ру»). Но если смотреть вглубь нее, то можно заметить, что на фоне снижения объемов игристые вина "дозаж зеро", "экстра брют" и "брют" растут. Это связано с глобальным изменением вкусов и спросом на вина с пониженным содержанием сахара», — рассказал винодел.

Специалист также отметил, что отдельно можно выделить тренд на розовые игристые вина, которые гастрономически сочетаются с большим количеством разнообразных блюд.

«Я же сохраняю оптимистичный взгляд на ближайший год и думаю, что продажи игристого останутся на том же уровне, а к концу его можно будет даже ожидать оживление», — добавил он.

Стржалковский рассказал, что в ближайшем будущем Россия может войти в десятку крупнейших производителей вина в мире. Он объяснил свой прогноз тем, что в 2025 году традиционные винные регионы начали уступать лидерство новым — за счет чего формируется новая карта мирового виноделия.

Так, например, вина российских производителей забрали высокие награды на международных конкурсах: Terravino в Израиле, Vitis Vinifera Awards в ЮАР, China Wine Competition в Гонконге. Кроме этого, винодел сообщил, что в прошлом году на себя обратило внимание японское шардоне из префектур Нагано и Хиросима.

«Хочется особо подчеркнуть заслуги Аргентины, которая долгое время ассоциировалась с недорогими массовыми винами, но теперь все чаще выходит в премиум сегмент и радует качеством мирового уровня и очень узнаваемой терруарной спецификой. Например, винодельня Matervini в Мендосе удостаивалась звания лучшей винодельни мира, как и ее энолог — Роберто Чипрессо, который в 2025 году посещал Россию», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Также, по словам Стржалковского, высокие оценки получили производители из новых винных регионов — Мексики, Молодовы и Мьянмы. А на острове Маврикий впервые высадили виноградники, заключил он.

