Экономика
16:22, 13 января 2026Экономика

Россиянам спрогнозировали стремительный рост цен на алкоголь

Аналитик Панченко: Алкоголь в России подорожает на 17-30 процентов в январе
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В начале 2026 года розничная стоимость алкоголя в России резко увеличится. Такой прогноз дал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко. Его слова приводит Life.

В январе, по оценке аналитика, стоит ожидать удорожания алкоголя в среднем на 17-30 процентов. Подобной динамике, пояснил Панченко, во многом поспособствует повышение акцизов. Кроме того, на ситуацию повлияет завершение скидочных акций в магазинах, резюмировал эксперт.

Дополнительной причиной роста цена на алкогольную продукцию станет увеличение затрат производителей на энергию, сырье и логистические услуги. В наибольшей степени рост цен затронет импортный алкоголь. В результате спиртное станет одним из самых подорожавших категорий продукции в российской рознице, констатировал Панченко.

С 1 января 2026 года акцизы на алкоголь в России увеличились на 8,9-31 процент в зависимости от категории спиртного. Следствием этого аналитик фондового рынка «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал возможное усиление черного алкорынка. На фоне резкого роста розничных цен, полагает он, может заметно вырасти спрос на самогоноварение и суррогатную продукцию. При таком раскладе стоит ожидать роста числа отравлений и расцвета организованной преступности в отрасли.

