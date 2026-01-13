Реклама

Россиянка побывала в Европе и назвала отличающие соотечественниц от местных женщин черты

Фото: Mehdi Taamallah / NurPhoto via Getty Images

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и назвала черты, которые отличают соотечественниц от местных женщин. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации выделила ухоженное лицо и макияж. «Русские женщины всегда выглядят ухоженно — это факт, который подтверждают абсолютно все иностранцы. Это не только мое личное мнение, а убеждение окружающих», — объяснила она.

При этом блогерша заметила, что европейки относятся к внешности куда проще и не прибегают к каким-либо процедурам в салонах. А в России даже если у женщины нет денег — ее маникюр всегда будет свежим и красивым.

Еще одна отличительная черта россиянок — каблуки, которые в Европе не пользуются особой популярностью. «Русская женщина может надеть каблуки просто потому, что ей так нравится, без особого повода. Часто вижу девушек разных возрастов даже зимой, когда скользко и холодно, идущих на работу пешком или ждущих автобус на остановке», — заметила автор.

Ранее другая тревел-блогерша сравнила образ жизни своих соотечественников и итальянцев. Первым, на что обратила внимание девушка, было их отношение к алкоголю.

