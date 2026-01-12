Реклама

21:58, 12 января 2026Силовые структуры

Россиянка прокляла полицейского при задержании

Пьяная жительница Башкирии при задержании прокляла сотрудника полиции
Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Жительница Башкирии во время задержания за нетрезвую езду прокляла сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщается в Telegram-канале начальника регионального ГИБДД Владимира Севостьянова.

Общаясь с полицейским, автолюбительница направила проклятие в адрес родных и близких сотрудника. Инцидент произошел после задержания 43-летней женщины в Чишминском районе, где ее заметили с явными признаками опьянения.

По данным стражей порядка, водителя отстранили от управления. Автомобилистке предложили пройти освидетельствование на алкотестере, а также медицинское освидетельствование в специальном учреждении. От обеих процедур она отказалась, оправдавшись тем, что употребляла спиртное накануне на юбилее матери.

В отношении женщины составили административный материал об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он может грозить лишением права управления транспортными средствами. Машину отправили на спецстоянку, подчеркнул Севостьянов.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске пьяная россиянка напала на бригаду скорой помощи. Сейчас возбуждено уголовное дело, напавшую задержали.

