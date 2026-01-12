Россиянка прокляла полицейского при задержании

Пьяная жительница Башкирии при задержании прокляла сотрудника полиции

Жительница Башкирии во время задержания за нетрезвую езду прокляла сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщается в Telegram-канале начальника регионального ГИБДД Владимира Севостьянова.

Общаясь с полицейским, автолюбительница направила проклятие в адрес родных и близких сотрудника. Инцидент произошел после задержания 43-летней женщины в Чишминском районе, где ее заметили с явными признаками опьянения.

По данным стражей порядка, водителя отстранили от управления. Автомобилистке предложили пройти освидетельствование на алкотестере, а также медицинское освидетельствование в специальном учреждении. От обеих процедур она отказалась, оправдавшись тем, что употребляла спиртное накануне на юбилее матери.

В отношении женщины составили административный материал об отказе от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он может грозить лишением права управления транспортными средствами. Машину отправили на спецстоянку, подчеркнул Севостьянов.

