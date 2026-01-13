Российские медики более километра несли пациента при штормовом ветре и метели

Сотрудники скорой помощи на Камчатке более километра несли лежачего пациента на носилках из-за отсутствия проезда при штормовом ветре и метели. Об этом ТАСС заявили в краевом Минздраве.

Там отметили, что дорожная обстановка в межквартальных проездах из-за мощного циклона остается сложной.

«Так, ночью 13 января они [медики] вместе с сотрудниками МЧС более километра несли на носилках пациента с переломом, и все это — при штормовом ветре около 45 м/с и метели», — сообщили в Минздраве Камчатки, добавив, что это — лишь один из сотни вызовов за сутки.

Ранее стало известно, что на Камчатку обрушился Охотоморский циклон, из-за которого на полуострове разбушевалась непогода. Из-за осадков и сильного ветра были перекрыты некоторые дороги, в нескольких зданиях выбило окна, а автомобили оказались завалены снегом. Порывы ветра мешают местным жителям передвигаться по улицам. Видимость стала нулевой.