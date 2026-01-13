Российский подросток оказался в реанимации из-за люстры

В Петербурге подросток менял лампочку в люстре и оказался в реанимации

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток менял лампочку в люстре и оказался в реанимации. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, российского юношу с серьезными травмами доставили в детскую горбольницу Святой Марии Магдалины.

В квартире с высокими потолками перегорела лампочка, старшеклассник решил ее заменить и залез на стремянку. В ходе процесса он коснулся рукой не то проводки, не то патрона и получил разряд. От неожиданности юноша упал и не смог самостоятельно подняться.

