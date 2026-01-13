Рост цен в Белоруссии опередил прогноз властей

Национальный статкомитет: Годовая инфляция в Белоруссии составила 6,8 процента

Инфляция в Белоруссии опередила прогноз властей. Об этом со ссылкой на Национальный статкомитет страны сообщает РИА Новости.

По итогам 2025 года рост цен составил 6,8 процента. Прогноз властей на год предполагал инфляцию до пяти процентов. При этом в мае инфляция составляла 7,1, а в июне — уже 7,3 процента.

По данным профильного органа, в декабре продукты подорожали на 0,4 процента, за год — на 9 процентов, а другие товары — на 0,2 и 3 процента соответственно. В декабре стоимость услуг выросла на 0,3 процента в месячном и на 8 процентов — в годовом выражении.

В 2024 году власти республики планировали удержать инфляцию в пределах 6 процентов, и по факту рост цен составил 5,2 процента.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил рост цен на продукты питания в республике «шалостями правительства» и пригрозил чиновникам тем, что заставит их регулярно писать доклады по поводу «цены справедливости» — той, что устроит покупателей, продавцов и производителей. Рассуждая о таких ценах, глава республики заявил, что речь о госрегулировании не идет.