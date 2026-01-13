Самую дорогую рыбу в мире продали за 253 миллиона рублей

В Японии продали самую дорогую рыбу в мире за 253 миллиона рублей

Японский ресторатор Киёси Кимура по прозвищу «король тунца» снова победил на новогоднем рыбном аукционе в Токио. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Кимура приобрел тунца весом 243 килограмма, пойманного у северного побережья Японии. В ходе торгов стоимость лота выросла до 510,3 миллиона иен (примерно 253 миллиона рублей).

Цена рыбы, продающейся на новогоднем аукционе, не достигала подобного уровня с 1999 года. До недавнего времени самым дорогим тунцом за последние 25 лет считался 278-килограммовый экземпляр, ушедший с молотка в 2019 году.

Думал, что удастся купить подешевле, но не успел моргнуть, а цены уже взлетели. Цена меня удивила Киёси Кимура «король тунца»

Рекордного тунца разделают и превратят в суши, которые будут продаваться в ресторанах Кимуры. Ожидается, что стоимость одного ролла составит 500 иен (примерно 250 рублей).

В 2016 году сообщалось, что Кимура приобрел тунца весом 200 килограммов на последнем новогоднем аукционе в токийском районе Цукидзи. Рыба стоила 14 миллионов иен.