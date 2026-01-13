Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:19, 13 января 2026Спорт

Семин оценил переход капитана «Локомотива» в ЦСКА

Семин: ЦСКА хотел видеть Баринова у себя больше «Локомотива»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил переход капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в столичный ЦСКА. Его слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, армейцы больше хотели видеть футболиста у себя. «Для "Локомотива" он был важным игроком, но в футболе часто случались переходы к конкурентам. Время покажет, как этот переход отразится на командах», — заявил Семин.

О трансфере Баринова стало известно ранее 13 января. Условия сделки не уточнялись. По информации портала Transfermarkt, армейцы заплатили красно-зеленым 2 миллиона евро.

29-летний Баринов провел в «Локомотиве» всю профессиональную карьеру, дебютировав за клуб в 2015 году. Вместе с командой он стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок и один раз — Суперкубок страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Умирали по три ребенка за сутки». В российском роддоме произошла массовая гибель младенцев. Что известно?

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Шесть регионов Украины оказались во тьме

    Два десятка стран отказались от российской пшеницы

    Российский роддом после трагедии с младенцами попал на видео

    Более сотни россиян вновь остались без багажа после отпуска по вине авиакомпаний

    В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    В США разочаровались российским Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok