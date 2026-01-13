Семин оценил переход капитана «Локомотива» в ЦСКА

Семин: ЦСКА хотел видеть Баринова у себя больше «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил переход капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в столичный ЦСКА. Его слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, армейцы больше хотели видеть футболиста у себя. «Для "Локомотива" он был важным игроком, но в футболе часто случались переходы к конкурентам. Время покажет, как этот переход отразится на командах», — заявил Семин.

О трансфере Баринова стало известно ранее 13 января. Условия сделки не уточнялись. По информации портала Transfermarkt, армейцы заплатили красно-зеленым 2 миллиона евро.

29-летний Баринов провел в «Локомотиве» всю профессиональную карьеру, дебютировав за клуб в 2015 году. Вместе с командой он стал чемпионом России, трижды выиграл Кубок и один раз — Суперкубок страны.