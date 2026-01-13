Стал известен неожиданный фактор ухудшения работы мозга

SS&M: Воздействие загрязненного воздуха ухудшает память во взрослом возрасте

Воздействие загрязненного воздуха в детстве может негативно сказываться на когнитивных способностях спустя десятилетия. К такому выводу пришли исследователи из Университета Хельсинки, опубликовавшие результаты работы в журнале Social Science & Medicine (SS&M).

Авторы проанализировали данные более семи тысяч жителей Китая в возрасте 45 лет и старше, используя национально репрезентативные опросы и методы машинного обучения. Особое внимание уделялось людям, которые в детстве подвергались воздействию дыма от сжигания угля, дров и растительных отходов при приготовлении пищи и отоплении жилья.

Результаты показали, что у взрослых, выросших в условиях сильного задымления в доме, показатели когнитивных тестов были ниже, особенно в области эпизодической памяти и общего психического состояния. По мнению исследователей, раннее воздействие загрязненного воздуха может ускорять возрастное снижение когнитивных функций.

Наиболее уязвимыми оказались мужчины, курильщики и люди, регулярно употребляющие алкоголь, что, по мнению авторов, может усиливать воспалительные и стрессовые процессы, вызванные загрязнением воздуха. Исследователи подчеркивают, что переход на чистые источники энергии в быту следует рассматривать не только как меру защиты дыхательной системы, но и как долгосрочное вложение в когнитивное здоровье будущих поколений.

Ранее стало известно, что нарушения повседневной физической активности у пожилых людей могут быть ранним признаком повышенного риска когнитивных расстройств.