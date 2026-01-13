Реклама

09:56, 13 января 2026Россия

Стало известно об ухудшении здоровья обвиненного в клевете бывшего российского депутата

Адвокат: Состояние бывшего депутата Бальбека ухудшилось из-за высокого давления
Майя Назарова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Состояние здоровья бывшего депутата Госдумы Руслана Бальбека, обвиненного в клевете и неправомерном доступе к компьютерной информации, ухудшилось из-за высокого давления. Об этом стало известно РИА Новости от адвоката одной из обвиняемых, проходящих по делу вместе с Бальбеком, Алексея Анохина.

Правозащитник отметил, что экс-парламентарию понадобилась помощь врачей. «Со здоровьем у него все как-то не очень», — поделился Анохин.

До этого Бальбеку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля. Его поместили в СИЗО Симферополя.

В 2025 году бывшего депутата объявляли в розыск. Он скрывался в Краснодарском крае.

Уточнялось, что Бальбека заподозрили в мошенничестве. Вместе с экс-депутатом по делу проходят еще два человека: бывшая помощница и крымская журналистка, которая консультировала его в части взаимодействия со СМИ, а его аппарат — по ведению персональных официальных страниц в соцсетях. Бальбек на суде не признал вины.

