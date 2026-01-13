Старый Новый год традиционно отмечают в середине января. Этот праздник не считается официальным и не входит в череду длинных выходных, однако многие семьи встречают его за праздничным столом, как и сам Новый год. По данным опроса, почти 60 процентов россиян отмечают Старый Новый год ежегодно. «Лента.ру» рассказывает, какого числа будет старый Новый год в 2026 году, как появился этот неофициальный праздник, а также с какими традициями он связан.

Дата старого Нового года

Старый Новый год в России отмечают в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник не так популярен, как традиционный Новый год, который встречают в ночь с 31 декабря на 1 января.

В 2026 году старый Новый год отпразднуют в ночь со вторника на среду

Почему старый Новый год получил такое название

Старый Новый год сейчас отмечают в тот день, на который выпадал Новый год до 1918-го — то есть до того, как наша страна перешла на летоисчисление по григорианскому календарю (по новому стилю).

Разница между старым и новым стилем составляет 13 дней. Получается, что старый Новый год — это и есть 31 декабря по старому стилю.

История праздника

Российская империя жила по юлианскому календарю (старому стилю) вплоть до февраля 1918 года. Такой тип летоисчисления придумали еще в 45 году до нашей эры в Риме, основываясь на знаниях древнегреческих астрономов.

Европа же перешла на григорианский календарь (новый стиль) еще в 1582 году. Он считался более четким, так как учитывал все последние на тот момент знания о том, как на самом деле устроена Солнечная система.

В чем разница между юлианским и григорианским календарями? Юлианский календарь ориентируется на время последовательного прохождения Солнцем точки равноденствия, поэтому считается «солнечным». В соответствии с ним год состоит из 365 дней и 6 часов. Дополнительный день — 29 февраля — добавляют раз в четыре года, чтобы компенсировать накопленные «лишние» часы. Год, в котором 366 дней, называют високосным. Григорианский календарь, в свою очередь, берет за основу циклическое вращение Земли вокруг Солнца. Год по такой системе летоисчисления длится 365,2425 дня — то есть чуть больше 365 суток. Однако этот остаток считается не в часах, как по старому стилю, а в десятитысячных дня. Чтобы компенсировать разницу во времени, тоже добавляется високосный год — но не каждые четыре года, как по юлианскому календарю. В соответствии с ним на 400 лет приходится только 97 високосных. Как понять, високосный ли год: номер года кратен 400 (1600, 2000);

номер года кратен четырем, но не кратен 100 (1912, 1916), за исключением годов, которые кратны 400. То есть практически любой год, который оканчивается двумя нулями, например, 1800 или 1900, не будет високосным — только если он при этом не делится на 400. Григорианский календарь ввели 24 февраля 1582 года, чтобы вернуть день весеннего равноденствия к дате 21 марта, утвержденной на I Вселенском Соборе. Дата этого события сместилась, так как даты календарного года по юлианскому календарю и цикл вращения Солнца не совпадали на 100 процентов из-за погрешности в расчетах. Именно ее и исправляло летоисчисление по новому стилю.

После перехода на григорианский календарь в Европе провели перерасчет с начала летоисчисления, из-за чего возникло расхождение в 10 дней с юлианским календарем, то есть новый стиль не совпадал со старым. Эта разница продолжает увеличиваться до сих пор — на сутки каждые 128 лет.

К моменту, когда Россия приняла решение перейти на новый стиль, разница выросла до 13 дней

До февраля 1918 года жители нашей страны тоже праздновали Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Просто после смены системы летоисчисления 31 декабря превратилось в 13 января, а 1 января стало соответствовать 14 января.

Церковь от перехода на новый стиль отказалась, продолжив вести летоисчисление по юлианскому календарю. Именно из-за этого католическое и православное Рождество приходятся на разные даты: по старому стилю 25 декабря наступает как раз 7 января. В 2101 году разрыв между юлианским и григорианским календарем увеличится еще на один день, и Рождество в России станут отмечать 8 января.

Новый год церковь и вовсе отмечает 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Это связано с тем, что смену года РПЦ рассчитывает не от Рождества Христова, а от сотворения мира

А 14 января (1 января по старому стилю) православная церковь вспоминает святого Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, который прославился своими чудесами не только среди христиан, но и среди язычников с иудеями. В старину на Васильев день приходился старт нового сельскохозяйственного года, и канун этого праздника отмечали за накрытым столом.

Традиции

Впервые старый Новый год отметили в ночь с 13 на 14 января 1919 года — на следующий год после перехода на новый стиль. Встречать праздник можно по-разному: дома в кругу семьи, с друзьями на природе или отправившись в путешествие в другой город или даже страну.

Россияне, которые празднуют старый Новый год, обычно накрывают стол, приглашают гостей и красиво наряжаются. То есть отмечают его так же, как и обычный Новый год в ночь с 31 декабря по 1 января.

Тем не менее у этого праздника есть и специфические традиции:

праздновать старый Новый год принято в опрятной и чистой одежде ;

; на старый Новый год можно загадать желание , если не успели в новогоднюю ночь. Для этого его нужно написать на бумажке, сжечь и бросить в бокал с шампанским;

, если не успели в новогоднюю ночь. Для этого его нужно написать на бумажке, сжечь и бросить в бокал с шампанским; на праздник принято готовить вареники с сюрпризами . Для этого в начинку кладут мелкие предметы, символизирующие предсказание на новый год. Например, если в варенике попалась фасоль, в семье будет пополнение, а если монетка — то стоит ждать роста доходов;

. Для этого в начинку кладут мелкие предметы, символизирующие предсказание на новый год. Например, если в варенике попалась фасоль, в семье будет пополнение, а если монетка — то стоит ждать роста доходов; в прошлом в эту ночь было принято колядовать. По домам ходили до полуночи, так как верили, что после на улицах разгуляется нечистая сила.

Что нельзя делать на старый Новый год

Считается, что в этот день нельзя убираться дома, так как можно «вымести» удачу на улицу.

Нельзя давать деньги в долг, иначе в следующем году можно самому столкнуться с безденежьем. По этой же причине запрещено считать мелкие монеты.

Нельзя встречать праздник без мужчин: примета гласит, что наступивший год будет одиноким и принесет лишь несчастья, если за праздничным столом будут лишь одни женщины.

Нельзя ругаться и сквернословить.

Приметы