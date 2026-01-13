Реклама

15:00, 13 января 2026Из жизни

Столкновение маленького оленя и огромного носорога попало на видео

В Польше маленький олень напал на огромного носорога и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Во Вроцлавском зоопарке, Польша, китайский мунтжак напал на носорога. Об этом пишет People.

Столкновение маленького оленя и носорога весом 1,7 тонны попало на видео. На кадрах видно, как мунтжак провоцирует огромное животное и пытается ударить его рогами. Носорог же воспринимает происходящее как игру, убегает от оленя и иногда отвечает ему несильными толчками.

Сотрудники зоопарка отметили, что у носорога ангельское терпение. Они рассказали, что у партнерши мунтжака сыпь, поэтому ее на время отселили. Киперы пошутили, что без нее в самце бурлит тестостерон, который и подвигнул его напасть на большого противника. «Кто бы мог подумать, что в этом крошечном теле скрывается такой воин?» — добавили они.

Китайский мунтжак — это небольшой олень, обитающий в лесах Юго-Восточной Азии. Для самцов этого вида характерны короткие рога и хорошо развитые верхние клыки. Кроме того, мунтжаки известны тем, что лают в опасных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в США олень несколько дней держал в страхе жителей пригорода Нью-Йорка и заставил женщину пойти в церковь. Зверь бросался на автомобили, заборы и даже «стучал» копытами в двери.

