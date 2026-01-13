Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:24, 13 января 2026Мир

Трамп назвал самый позорный день в истории США

Трамп: Вывод войск США из Афганистана стал самым позорным днем в истории Штатов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана при экс-лидере США Джо Байдене стал самым позорным днем в истории Америки. К такому выводу пришел текущий президент страны Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Вспомните сонного Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность», — возмутился политик во время своей речи, посвященной экономике, в Детройте.

Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая 2021 года. Политик заявлял, что Штаты добились выполнения всех своих задач в Афганистане.

Ранее Дональд Трамп назвал Джо Байдена дураком из-за Украины. По его словам, Байден передал Украине 350 миллиардов долларов, «и кто знает, что с ними произошло».

Кроме того, Трамп заявлял, что единственный документ, который его предшественник Джо Байден подписал лично, — это документ о помиловании его сына Хантера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Кошки из России признаны лучшими в мире

    Жители Киева принялись массово скупать хлеб

    Трамп назвал самый позорный день в истории США

    Выступавшая за СССР 50-летняя гимнастка оценила допуск россиян

    Трамп спародировал Байдена

    Электричество пропало в трех городах после атаки ВСУ

    Во Львове полицейская ударила ногой женщину и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok