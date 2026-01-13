Трамп назвал самый позорный день в истории США

Трамп: Вывод войск США из Афганистана стал самым позорным днем в истории Штатов

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана при экс-лидере США Джо Байдене стал самым позорным днем в истории Америки. К такому выводу пришел текущий президент страны Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Вспомните сонного Джо Байдена и ситуацию с Афганистаном: какая катастрофа, самый позорный день в истории нашей страны. На мой взгляд, полная некомпетентность», — возмутился политик во время своей речи, посвященной экономике, в Детройте.

Байден объявил о начале вывода войск США из Афганистана с 1 мая 2021 года. Политик заявлял, что Штаты добились выполнения всех своих задач в Афганистане.

Ранее Дональд Трамп назвал Джо Байдена дураком из-за Украины. По его словам, Байден передал Украине 350 миллиардов долларов, «и кто знает, что с ними произошло».

Кроме того, Трамп заявлял, что единственный документ, который его предшественник Джо Байден подписал лично, — это документ о помиловании его сына Хантера.