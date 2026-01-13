Учительница занялась сексом с 14-летним школьником на парковке супермаркета

В США учительница совратила 14-летнего школьника на переднем сиденье авто

В США судят учительницу из штата Техас, которая совратила 14-летнего школьника и занялась с ним сексом на переднем сиденье своего автомобиля. Об этом пишет Daily Mail.

За решетку попала 26-летняя мать четверых детей Джейден Рене Чарльз. Женщину задержали в связи с инцидентом, который произошел еще 29 февраля 2024 года. В два часа ночи Чарльз отвезла на парковку супермаркета в городе Алис троих учеников, в том числе двух мальчиков 14 и 16 лет и 15-летнюю девочку. Затем она закрепила одеяло между передним и задним рядами сидений и занялась сексом с младшим школьником на переднем сиденье, пока остальные были на заднем.

Расследование против Чарльз началось после того, как у ученика школы изъяли электронную сигарету. Вскоре выяснилось, что юноша получил ее от учительницы. Оказалось, что несколько школьников также получили от нее электронные сигареты. На допросах четверо из пяти учеников заявили, что Чарльз вступала с ними в неподобающие отношения. В полиции утверждают, что женщина занималась сексом как минимум с двумя учениками еще до того, как устроилась работать в школу.

Кроме того, как пишет Daily Mail, Чарльз обвиняли в навязывании неподобающих отношений с несовершеннолетними еще в 2021 году, сразу же после того, как она получила высшее образование. Суд над женщиной начнется в апреле.

Ранее в Великобритании учительница, которая родила ребенка от школьника получила новое наказание. Женщину пожизненно лишили права преподавать на территории Англии.