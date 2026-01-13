Реклама

18:44, 13 января 2026

Уехавший в США российский журналист высказался о ностальгии

Живущий в США журналист Зыгарь заявил, что музыка напоминает ему о России
Олег Давыдов
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Живущий в США известный журналист и писатель Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что некоторые песни и музыка напоминают ему о России. О ностальгии он высказался в интервью журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов), которое вышло на YouTube.

«Бывает такое, когда услышишь какую-нибудь песню, какую-нибудь музыку, которая ассоциируется с прежней жизнью, когда было другое будущее», — сказал Зыгарь, отвечая на вопрос о том, ностальгирует ли он по России.

При этом журналист отметил, что, поскольку он некоторое время после отъезда из Москвы жил в Германии, при поездках в Берлин у него возникает ощущение, что он вернулся на историческую родину. «Я подменил себе воспоминания о Москве воспоминаниями о Берлине», — объяснил он.

Кроме того, Зыгарь допустил, что в будущем вернется в Россию.

Ранее о ностальгии высказалась телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов и в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании. Она рассказала, что скучает по детству и некоторым людям.

