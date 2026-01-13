Реклама

Украинец ударил военкома ножом и сбежал

Во Львове мужчина ранил военкома ножом в живот и скрылся на микроавтобусе
Марина Совина (ночной редактор)
Во Львове мужчина ранил военкома ножом в живот и скрылся на микроавтобусе. Об этом сообщает областной территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел 11 января, когда военкомы остановили 46-летнего местного жителя и попросили предъявить документы.

Пострадавший военком был госпитализирован. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сбежавшего мужчину удалось задержать, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ранее во Львове сотрудница коммунальной службы попросила людей в военной форме не мешать ей убирать снег и получила удар ногой от полицейской.

До этого сообщалось, что ТЦК могут мобилизовать экс-министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, поскольку Верховная Рада не поддержала его назначение на новый пост.

