Бывший СССР
23:07, 13 января 2026

Во Львове полицейская ударила ногой женщину и попала на видео


Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Во Львове сотрудница коммунальной службы попросила людей в военной форме не мешать ей убирать снег и получила удар ногой от полицейской. Видео опубликовал УНИАН в Telegram-канале.

Отмечается, что женщина сделала замечание людям в военной форме — вероятно, работникам территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), — мешавшим ей работать. После она якобы бросила снег в сотрудницу полиции, за что та пнула ее и, не удержавшись, упала.

Ранее сообщалось, что ТЦК могут мобилизовать экс-министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, поскольку Верховная Рада не поддержала его назначение на новый пост.

