Во Львове полицейская ударила ногой женщину и попала на видео

Во Львове полицейская ударила ногой женщину из-за ТЦК и попала на видео

Во Львове сотрудница коммунальной службы попросила людей в военной форме не мешать ей убирать снег и получила удар ногой от полицейской. Видео опубликовал УНИАН в Telegram-канале.

Отмечается, что женщина сделала замечание людям в военной форме — вероятно, работникам территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), — мешавшим ей работать. После она якобы бросила снег в сотрудницу полиции, за что та пнула ее и, не удержавшись, упала.

