Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:19, 13 января 2026Бывший СССР

Украинцы пытались бежать через границу в грузовике с пивом

Иностранец пытался переправить за границу семь украинцев в грузовике с пивом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине иностранец пытался переправить за границу семерых украинцев, спрятав их в грузовике с пивом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины в Telegram.

Как выяснило следствие, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тысяч евро с человека. «Во время задержания в пункте пропуска "Мамалыга" изъято 34 тысячи евро», — отметили в украинском ведомстве.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не фиксирует массового выезда молодежи с Украины на фоне снятия ограничений на поездки за границу для мужчин от 18 до 22 лет. До этого в стране вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в этом возрасте. По мнению Зеленского, решение о снятии ограничений на выезд для молодых людей не отразится на обороноспособности страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Украинцы пытались бежать через границу в грузовике с пивом

    Известного музыканта сняли полностью обнаженным на яхте

    НАТО экстренно собралось отправить F-16 для разведки у российской границы

    Названа лучшая поза для качественного сна

    Трамп ввел пошлины против сотрудничающих с Ираном стран

    В России сделали предупреждение Зеленскому о переговорах

    Киев предупредили о скорой «катастрофе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok