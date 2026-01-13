Украинцы пытались бежать через границу в грузовике с пивом

Иностранец пытался переправить за границу семь украинцев в грузовике с пивом

На Украине иностранец пытался переправить за границу семерых украинцев, спрятав их в грузовике с пивом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины в Telegram.

Как выяснило следствие, стоимость незаконного выезда колебалась от 6 до 13 тысяч евро с человека. «Во время задержания в пункте пропуска "Мамалыга" изъято 34 тысячи евро», — отметили в украинском ведомстве.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не фиксирует массового выезда молодежи с Украины на фоне снятия ограничений на поездки за границу для мужчин от 18 до 22 лет. До этого в стране вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в этом возрасте. По мнению Зеленского, решение о снятии ограничений на выезд для молодых людей не отразится на обороноспособности страны.