Универсальность советской ТМ-62 в зоне СВО объяснили

Forbes: Доступные мины ТМ-62 используют для сбросов с БПЛА и штурмов

Советские противотанковые мины ТМ-62 за счет доступности стали универсальным оружием в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Эффективность изделия объяснил обозреватель Forbes Викрам Миттал.

Отмечается, что мину используют для сброса с тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий сброс ТМ-62 с российского гексакоптера на позиции ВСУ. Боеприпас нанес серьезный ущерб укреплениям противника.

Также ТМ-62 применяют в роли носимого заряда, который забрасывают в занятые противником строения в ходе штурмов. При этом советскую мину продолжают применять по прямому назначению. Как пишет издание, ТМ-62 активно используют при отражении атак.

Базовую ТМ-62 приняли на вооружение в 1962 году. Круглый корпус изделия содержит около 7,5 килограмма взрывчатого вещества. Мина оснащена взрывателем нажимного действия, который срабатывает при большом давлении. Это исключает случайный подрыв мины из-за передвижения пехоты.

В декабре в зоне СВО заметили российский робототехнический комплекс «Курьер» в полной комплектации. Аппарат нес ТМ-62 для минирования дорог и боевой модуль с пулеметом.