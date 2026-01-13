Ушедший на СВО племянник Солженицына рассказал о сложностях из-за фамилии

RT: Племянник Солженицына в юности испытывал сложности из-за фамилии

Ушедший в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине двоюродный племянник писателя Александра Солженицына Сергей в юности испытывал сложности из-за фамилии. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам Сергея, из-за фамилии Солженицын его не брали в комсомол и ради поступления в Суворовское училище в 1988 году ему пришлось пойти на хитрость.

«Чтобы туда поступить, меня за три месяца до окончания восьмого класса отец перевел в другую школу, договорившись с директором, что меня примут в комсомол, я сдам выпускные экзамены и покину школу от греха подальше, чтобы директору не прилетело», — вспомнил собеседник издания.

Сергей Солженицын добавил, что дедушка также изменил две буквы в фамилии, чтобы избежать преследования.

Помимо этого, он поделился воспоминаниями о дяде — Александре Солженицыне, который, по его словам, все время боялся не успеть что-то доделать при жизни и, когда вернулся из ссылки, постоянно работал. «Если честно сказать, когда он вернулся, ему было не до общения с родственниками. Дописывал свою основную работу — "Красное колесо"», — заключил Сергей.

Ранее сообщалось, что Сергей Солженицын отправился на СВО, где занимается обслуживанием и испытанием радиоэлектронных систем в добровольческом отряде БАРС-37 группировки войск «Днепр».