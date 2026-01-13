Реклама

04:58, 13 января 2026Из жизни

В баре нашли отрезанный пенис и кончик языка жертвы бармена-убийцы

В Британии бармен из ревности жестоко убил соперника и улетел в Турцию
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Maksym Fesenko / Shutterstock / Fotodom

Стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло в баре в Великобритании в конце 2024 года. Об этом сообщает Daily Mirror.

В конце ноября 2024 года в городе Челмсфорд пропал 45-летний отец семейства Кумали Турхан. Как выяснилось после того, как родные мужчины забили тревогу, в последний раз его видели направлявшимся в бар Barist в компании 38-летнего бармена Джеихана Динлера. Это подтвердили камеры видеонаблюдения. На следующий день, 20 ноября, Динлер улетел в Турцию из лондонского аэропорта Станстед.

Правоохранители начали расследование и пришли с обыском в бар Barista. Они обнаружили многочисленные следы крови на полу, стенах, потолке, телевизоре и даже на перечнице. Позже они нашли в мусорном баке за барной стойкой отрезанный человеческий пенис, одно яичко и кончик языка. При этом само тело найдено не было.

По версии следствия, все эти увечья были нанесены Турхану еще при жизни с целью причинения невыносимой боли. Его останки нашли лишь через 45 дней. Они были спрятаны в 30 километрах от бара на полигоне «Эноверт» в Стэнуэе. Это первый случай в истории Великобритании, когда полиции удалось найти тело в таком месте. Правоохранители считают, что причиной расправы была ревность.

В октябре 2025 года перед судом предстал сообщник Джеихана Динлера, 29-летний Сиприан Илие. Ему были предъявлены обвинения в пособничестве преступнику и воспрепятствовании законному захоронению тела. Суд признал его виновным и приговорил к семи годам лишения свободы. Сам Динлер, предположительно скрывающийся в Турции, объявлен в международный розыск.

Организация Crimestoppers назначила награду в размере десяти тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей) за информацию, которая приведет к его аресту. Британская полиция продолжает сотрудничать с турецкими коллегами, чтобы добиться экстрадиции предполагаемого убийцы. Канал Channel 4 снял документальный фильм о преступлении.

Ранее сообщалось, что в Малайзии женщина отрезала бойфренду пенис кухонным ножом. Она узнала, что у мужчины есть законная жена в другой стране.

