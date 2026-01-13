Реклама

08:34, 13 января 2026

В Европе призвали Каллас уйти в отставку

Политик Мема призвал Каллас уйти в отставку ради спасения дипломатии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал главу евродипломатии Каю Каллас уйти в отставку. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

«Каллас следует уйти в отставку, чтобы спасти то, что осталось от дипломатии ЕС», — написал он.

Мема также прокомментировал заявление Еврокомиссии, в которой признали необходимость переговоров с Москвой. «Серьезно? Кто заставляет их верить в то, что есть хоть какой-то шанс на переговоры после всей их воинственной политики против России?» — задался вопросом политик.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Каллас должна способствовать установлению мира на Украине вместо того, чтобы говорить об угрозе со стороны России, а также обозвал ее «злой ведьмой».

