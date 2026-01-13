В Госдуме назвали смерть детей в Новокузнецке преступлением против страны

Депутат ГД Лантратова: Смерть детей в Новокузнецке — преступление против страны

Депутат Госдумы Яна Лантратова высказалась о ЧП в Новокузнецке, жертвами которого стали новорожденные. Свое мнение по поводу случившегося она изложила в Telegram.

13 января стало известно, что в новогодние праздники в новокузнецком перинатальном центре не выжили девять младенцев.

Парламентарий отметила, что их смерть произошла на фоне нестабильной демографической ситуации. «Это преступление против страны», — заявила Лантратова.

Депутат выразила непонимание, как учреждение могло успешно проходить проверки, несмотря на негативные отзывы рожениц. «Буду внимательно следить за развитием ситуации, это не должно всем причастным сойти с рук», — заверила Лантратова.

Ранее на смерть младенцев в Кузбассе отреагировала уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. Она назвала случившееся трагедией и сообщила о направлении запроса в органы прокуратуры и Минздрав Кемеровской области.

Тем временем в роддоме проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статьям 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и 293 УК РФ («Халатность»).