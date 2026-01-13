Реклама

В Киеве высказались о последствиях удара ВС России

Соскин: Киев оказался совершенно не готов к экстренной ситуации в энергетике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев оказался совершенно неприспособленным к экстренной ситуации, которая сложилась в энергетическом секторе. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова передает РИА Новости.

По его словам, в сложившейся ситуации виновата в том числе и центральная власть, которая оказалась неспособна выработать меры по организации жизнеобеспечение украинской столицы.

Ранее Соскин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в дичайшем мегаэксперименте по разрушению Киева. Он заявил, что украинский лидер и его окружение совершенно халатно относятся к происходящему в Киеве, перекладывая ответственность на других.

В ночь на 13 января в Киевской области по одной из ТЭЦ прилетела ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. В Киеве также наблюдаются перебои с электричеством.

