Мир
06:54, 13 января 2026Мир

В Китае назвали «главного демона» Европы

Экс-посол Китая в США: Главной угрозой для Европы является она сама
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Главную угрозу безопасности Европе представляет не Россия, а сама Европа и ее «внутренние демоны». Об этом заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай, передает South China Morning Post (SCMP).

«Значительная часть европейцев считает Россию своей самой большой угрозой безопасности. Я считаю это ошибочным суждением. Китай, безусловно, представляет собой еще меньшую [угрозу]», — сказал он.

По его словам, европейцам угрожает «их собственное сознание», так как они подходят к вопросу безопасности с «устаревшим на столетия» мировоззрением.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обвинил Европу во внушении себе «какой-то чепухи» о России. «Политический и медийный истеблишмент убедил себя, что Россия хочет восстановить Советский Союз, совершить марш на Париж или еще какую-то чепуху», — написал он.

