Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:23, 13 января 2026Мир

В Конгрессе США захотели запретить Трампу приобретать Гренландию

В Конгресс США внесут законопроект, препятствующий приобретению Гренландии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Джимми Гомес подготовил законопроект «О защите суверенитета Гренландии», препятствующий планам президента Дональда Трампа по приобретению острова. Об этом сообщает портал Axios.

Предложенный конгрессменом-демократом законопроект запрещает использование средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения Гренландии» правительством США, а также ограничивает финансирование увеличения численности американских войск на острове и кампаний по оказанию влияния на его жителей.

Издание отмечает, что инициатива напрямую конкурирует с представленным ранее законопроектом республиканца Рэнди Файна, согласно которому Трампу будут предоставлены полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

Ранее спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала остров в обход норм ООН. По его словам, Соединенные Штаты защищали суверенитет острова во время Второй мировой войны, пока королевство было не в состоянии сделать это.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал неожиданно поддержал Зеленского. Тот просил США отправить спецназ за Кадыровым

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Появились подробности о разрушениях после атаки ВСУ на крупный российский город

    ФСБ задержала подростка за работу на военную разведку другого государства

    Огромный питон расправился с торговцем

    Москву-реку оценили

    В Германии оценили готовность США атаковать Гренландию

    Фонд Путина запустил новый механизм для поиска пропавших в зоне СВО россиян

    Капитан «Локомотива» перешел в ЦСКА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok