В Конгрессе США захотели запретить Трампу приобретать Гренландию

В Конгресс США внесут законопроект, препятствующий приобретению Гренландии

Член Палаты представителей Конгресса США Джимми Гомес подготовил законопроект «О защите суверенитета Гренландии», препятствующий планам президента Дональда Трампа по приобретению острова. Об этом сообщает портал Axios.

Предложенный конгрессменом-демократом законопроект запрещает использование средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения Гренландии» правительством США, а также ограничивает финансирование увеличения численности американских войск на острове и кампаний по оказанию влияния на его жителей.

Издание отмечает, что инициатива напрямую конкурирует с представленным ранее законопроектом республиканца Рэнди Файна, согласно которому Трампу будут предоставлены полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

Ранее спецпосланник президента США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания оккупировала остров в обход норм ООН. По его словам, Соединенные Штаты защищали суверенитет острова во время Второй мировой войны, пока королевство было не в состоянии сделать это.