Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:28, 13 января 2026Бывший СССР

В Минэнерго Украины прорвало канализацию на фоне попытки назначить нового министра

В Минэнерго Украины прорвало канализацию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Freer / Shutterstock / Fotodom

В Минэнерго Украины прорвало канализацию на фоне попытки Верховной Рады назначить новым главой ведомства бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил депутат украинского парламента от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

По его словам, канализацию прорвало в подвале здания ведомства. Депутат также допустил, что такое событие могло оказаться знаком свыше.

«В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже не знаю, как воспринимать — это какой-то знак для нового руководителя? Сигнал с небес?!» — написал он.

Ранее стало известно, что Верховная Рада не смогла назначить бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля главой Министерства энергетики Украины. Его кандидатуру поддержали 210 членов парламента, еще 4 выступили против назначения, а 33 воздержались от голосования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Прокуратура заинтересовалась «Авиапарком» из-за сеток против птиц

    Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

    Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушений ПДД

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok