В Минэнерго Украины прорвало канализацию на фоне попытки назначить нового министра

В Минэнерго Украины прорвало канализацию

В Минэнерго Украины прорвало канализацию на фоне попытки Верховной Рады назначить новым главой ведомства бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил депутат украинского парламента от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

По его словам, канализацию прорвало в подвале здания ведомства. Депутат также допустил, что такое событие могло оказаться знаком свыше.

«В Минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже не знаю, как воспринимать — это какой-то знак для нового руководителя? Сигнал с небес?!» — написал он.

Ранее стало известно, что Верховная Рада не смогла назначить бывшего министра обороны Дениса Шмыгаля главой Министерства энергетики Украины. Его кандидатуру поддержали 210 членов парламента, еще 4 выступили против назначения, а 33 воздержались от голосования.