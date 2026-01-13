Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 13 января 2026Россия

В России ответили на обвинения США после удара «Орешником» по Украине

Журова: США подливают масла в огонь, обвиняя Россию в эскалации конфликта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

США подливают масла в огонь, обвиняя Россию в эскалации конфликта после удара ракетным комплексом «Орешник» по объектам на Украине. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Журовой, слова заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс о том, что Россия ударом «Орешника» по Украине создает эскалацию, «вносит некую суету в процесс мирного урегулирования конфликта».

«Любое такое вот слово может разрушить какие-то тонкие настройки, тем более переговоры все-таки ведутся», — обозначила депутат, призвав политиков на высшем уровне оценивать последствия тех или иных заявлений.

Ранее в рамках заседания Совбеза организации Брюс заявила, что США обеспокоил запуск «Орешника» из-за близкого расположения со странами-членами Североатлантического альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о ситуации в роддоме после массовой смерти младенцев

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В США перевернули пирамиду питания. Что это значит

    Раскрыта реакция Дании на позицию Европы по Гренландии

    Телеведущий-итальянец раскрыл сводящий его с ума факт о Новом годе в России

    Стас Михайлов снизил стоимость выступлений

    МИД России выразил протест послу Польши

    Появились подробности расследования трагедии с младенцами в российском роддоме

    Безногого участника СВО дважды не пустили в российский бар

    Новые снимки 44-летней Алессандры Амбросио в бикини вызвали споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok