США в ООН забеспокоились из-за применения Россией «Орешника»

Зампостпреда США в ООН Брюс заявила об эскалации из-за применения РФ «Орешника»

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс усмотрела «опасную эскалацию» в применении Россией ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках заседания Совбеза организации Брюс обеспокоил его запуск из-за близкого расположения со странами-членами Североатлантического альянса. «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО», — заявила зампостпреда США в ООН.

По ее словам, этот факт представляет собой «еще одну опасную и необъяснимую эскалацию» данного конфликта.

Ранее сообщалось, что Киев созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области. В этой связи также было запланировано заседание Совета НАТО-Украина.

12 января в Минобороны рассказали, что ВС России поразили «Орешником» авиационно-ремонтный завод. На предприятии производили ударные беспилотники большой и средней дальности.