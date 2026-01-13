Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:48, 13 января 2026Мир

США в ООН забеспокоились из-за применения Россией «Орешника»

Зампостпреда США в ООН Брюс заявила об эскалации из-за применения РФ «Орешника»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс усмотрела «опасную эскалацию» в применении Россией ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках заседания Совбеза организации Брюс обеспокоил его запуск из-за близкого расположения со странами-членами Североатлантического альянса. «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО», — заявила зампостпреда США в ООН.

По ее словам, этот факт представляет собой «еще одну опасную и необъяснимую эскалацию» данного конфликта.

Ранее сообщалось, что Киев созовет Совбез ООН из-за удара «Орешником» по Львовской области. В этой связи также было запланировано заседание Совета НАТО-Украина.

12 января в Минобороны рассказали, что ВС России поразили «Орешником» авиационно-ремонтный завод. На предприятии производили ударные беспилотники большой и средней дальности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Маск захотел добиться опеки над годовалым ребенком из-за ЛГБТ

    Учительница занялась сексом с 14-летним школьником на парковке супермаркета

    Назван неочевидный предвестник деменции

    Россия назвала условие для прекращения военных действий на Украине

    Министр войны США заявил об очистке армии от «мусора» и «чуваков в платьях»

    США в ООН забеспокоились из-за применения Россией «Орешника»

    Во Франции сочли крайне опасным план Европы по защите от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok